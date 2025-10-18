İSKİ’den kadın girişimciye 20 bin TL’lik su faturası şoku

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde bir butik kafe işleten Merve Karalar, İSKİ tarafından gönderilen 20 bin TL’lik su faturasıyla büyük şaşkınlık yaşadı. Temmuz ayında devraldığı işletme için, faaliyete geçmeden önceki döneme ait olduğu öne sürülen borç çıkarıldı. İtirazlarına rağmen sonuç alamadığını belirten Karalar, “Bugün suyumuzu kestiler, müşterilerimizin yanında ürün yapamadık” dedi. Karalar, faturaya ilişkin mağduriyetini CİMER’e taşıyacağını açıkladı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN