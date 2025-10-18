18 Ekim 2025, Cumartesi

İSKİ'den kadın girişimciye 20 bin TL'lik su faturası şoku
İSKİ’den kadın girişimciye 20 bin TL’lik su faturası şoku

İSKİ'den kadın girişimciye 20 bin TL'lik su faturası şoku

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.10.2025 13:18
İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde bir butik kafe işleten Merve Karalar, İSKİ tarafından gönderilen 20 bin TL’lik su faturasıyla büyük şaşkınlık yaşadı. Temmuz ayında devraldığı işletme için, faaliyete geçmeden önceki döneme ait olduğu öne sürülen borç çıkarıldı. İtirazlarına rağmen sonuç alamadığını belirten Karalar, “Bugün suyumuzu kestiler, müşterilerimizin yanında ürün yapamadık” dedi. Karalar, faturaya ilişkin mağduriyetini CİMER’e taşıyacağını açıkladı.
