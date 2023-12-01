01 Aralık 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İskenderun Acil Durum Hastanesi hasta kabulüne başladı

İskenderun Acil Durum Hastanesi hasta kabulüne başladı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.12.2023 09:54
Hatay İskenderun Acil Durum Hastanesi hasta kabulüne başladı. 200 yataklı hastanede 33 poliklinik, 36 yoğun bakım ünitesi var. İskenderun hastanesi bölgeye hizmet verecek. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur’un konuğu olan İskenderun Acil Durum Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Ali Çam önemli bilgiler verdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Dev eser hizmete başladı!
Dev eser hizmete başladı!
Çelik kasayı çalıp kucağında taşıdı
Çelik kasayı çalıp kucağında taşıdı
Bakan Göktaş’ın koruması şehit oldu
Bakan Göktaş'ın koruması şehit oldu
Gece yarısı Malatya’da deprem
Gece yarısı Malatya'da deprem
Ayaş domatesi coğrafi işaret aldı
Ayaş domatesi coğrafi işaret aldı
Bin 100 yaşında! Tescillenecek!
Bin 100 yaşında! Tescillenecek!
Ankara’da kan donduran olay: Öldüresiye dövdü
Ankara'da kan donduran olay: Öldüresiye dövdü
Sağanak ve fırtına Balıkesir’i vurdu!
Sağanak ve fırtına Balıkesir'i vurdu!
Kargo çalışanına silahla tehdit!
Kargo çalışanına silahla tehdit!
Filistinli hamile kadına vahşi saldırı!
Filistinli hamile kadına vahşi saldırı!
Define avcıları sahile indi
Define avcıları sahile indi
Görüntüler Tatvan’dan! Görsel şölen...
Görüntüler Tatvan'dan! Görsel şölen...
Daha Fazla Video Göster