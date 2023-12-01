01 Aralık 2023, Cuma
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İskenderun Acil Durum Hastanesi hasta kabulüne başladı
Hatay İskenderun Acil Durum Hastanesi hasta kabulüne başladı. 200 yataklı hastanede 33 poliklinik, 36 yoğun bakım ünitesi var. İskenderun hastanesi bölgeye hizmet verecek. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur’un konuğu olan İskenderun Acil Durum Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Ali Çam önemli bilgiler verdi.