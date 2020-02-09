09 Şubat 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
09.02.2020

Isınmak için minibüsün içinde yaktıkları piknik tüpü alev aldı |Video

Karaman'da minibüsün içinde ısınmak için yakılan piknik tüpünün alev alması sonucu çıkan yangında 6 kişilik aile ölümden dönerken, alevlere müdahale eden 1 kişi yaralandı

Karaman'da minibüsün içinde yakılan piknik tüpünün alev alması sonucu çıkan yangında minibüsün içinde bulunan 4'ü çocuk 6 kişilik aile ölümden döndü. Yangını suyla söndürmeye çalışan 1 kişi yaralandı.

Yangın, saat 11.30 sıralarında İmaret Mahallesi Turgut Özal Caddesi üzerinde bulunan otopark içerisinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, geceyi otelde geçiren 6 kişilik aile, daha sonra otoparka park ettikleri 01 EMM 72 plakalı minibüsün yanına geldi. Minibüse binen aile havanın soğuk olması nedeniyle minibüs içerisindeki piknik tüpünü yakarak ısınmak isteyince tüp bir anda alev aldı. Aile kendini dışarıya atarak canını zor kurtarırken, minibüs alev topuna döndü. Yanan minibüsü suyla söndürmeye çalışan Adem Ö.'nün elleri yandı. Olay yerine gelen itfaiye ekibi yanan minibüsü kısa sürede söndürürken, minibüs tamamen yanarak demir yığınına döndü. Elleri yanan Adem Ö. ise olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Minibüsün içinde yaktıkları piknik tüpü alev aldı
Minibüsün içinde yaktıkları piknik tüpü alev aldı
Trabzon'da okullar tatil edildi mi? Canlı yayında açıkladı
Trabzon'da okullar tatil edildi mi? Canlı yayında açıkladı
D-100 karayolunda trafiğe kar engeli
D-100 karayolunda trafiğe kar engeli
Van'da çığ bölgesinde yoğun kar!
Van'da çığ bölgesinde yoğun kar!
İzmir'de özel hastanede yangın!
İzmir'de özel hastanede yangın!
Mardin'de yangın faciası! Anne ve 3 çocuğu hayatını kaybetti
Mardin'de yangın faciası! Anne ve 3 çocuğu hayatını kaybetti
Konak'ta hastanede yangın paniği
Konak'ta hastanede yangın paniği
İzmir'de hastanede yangın!
İzmir'de hastanede yangın!
Adana akılalmaz olay! Eski sevgilisinin...
Adana akılalmaz olay! Eski sevgilisinin...
Sokaklar buz pistine döndü! Dehşet anları kamerada
Sokaklar buz pistine döndü! Dehşet anları kamerada
Meteoroloji'den kritik uyarılar! Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji'den kritik uyarılar! Bugün hava nasıl olacak?
Suya düşen otomobil buz tuttu
Suya düşen otomobil buz tuttu
Daha Fazla Video Göster