İşgalci İsrail ordusuna büyük şok! Sözde askerler Kassam pususuna düştü

İsrail güçleri Gazze'yi tam işgal kararının ardından kentin iç bölgelerine doğru kara harekatı başlattı. Ancak beklemedikleri bir direnişle karşılaştılar. Zeytun Mahallesi'nde Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları'nın pususuna düşen İsrail ordusu can kayıpları ve esirler verdi.

