İş makinesi kardeşlere çarptı! Kaza anı kameralarda

Giriş: 14.09.2025 01:24
Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 2 ve 8 yaşındaki kardeşlere iş makinesi çarptı. Feci kazada 2 yaşındaki Hatice olay yerinde hayatını kaybederken, ağabeyi Ali ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. İş makinesini kullanan 26 yaşındaki sürücü jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Ali Karagün’ün kucağında kardeşiyle karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı sırada iş makinesinin çarpması dikkat çekti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
