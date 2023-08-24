24 Ağustos 2023, Perşembe
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İş başvurusu yaptı mağdur oldu! Dolandırıp kayıplara karıştılar
İstanbul'da yaşayan Tuğba Baş sosyal medya üzerinden iş başvurusu yaptı. Kore'ye bağlı çalıştıklarını iddia eden firma, Baş'tan ürün siparişlerinin para trasnferini yapmasını istedi. Firma daha sonra tüm hesaplarını kapatarak kayıplara karıştı. Ürünlerini alamayan müşteriler ise Tuğba Baş'tan şikayetçi oldu. Mağdur olan kadın hapis cezasıyla karşı karşıya.