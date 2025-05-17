İş adamından haraç isteyen şüpheli yakalandı: Kadın olduğu ortaya çıktı

Küçükçekmece'de bir iş adamından 'Babanın bize vergi borcu var' diyerek haraç isteyen ve aracını kurşunlayan şüpheli güvenlik kamerasına yansıdı. Eşofmanlı şüpheli olayından ardından girdiği binada etek giyince kadın olduğu ortaya çıktı. Polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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