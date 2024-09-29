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İpek Yolu’nun kalbinden modern bir ülkeye!

İpek Yolu’nun kalbinden modern bir ülkeye!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 29.09.2024 18:38
Çin… Kadim medeniyetlerin beşiği, çağlar boyunca yeniden inşa edilen bir imparatorluk... Burası, zamanın başladığı topraklardan, teknolojinin zirvesine uzanan bir ülke. A Haber ekibi de binlerce yıllık tarihiyle, kültürel zenginliklerle dolu bu ülkeye bir yolculuğa çıktı. Başkent Pekin sokaklarını karış karış gezdi. İşte o anlar…
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İpek Yolu’nun kalbinden modern bir ülkeye!
İpek Yolu’nun kalbinden modern bir ülkeye!
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