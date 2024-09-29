İpek Yolu’nun kalbinden modern bir ülkeye!

Çin… Kadim medeniyetlerin beşiği, çağlar boyunca yeniden inşa edilen bir imparatorluk... Burası, zamanın başladığı topraklardan, teknolojinin zirvesine uzanan bir ülke. A Haber ekibi de binlerce yıllık tarihiyle, kültürel zenginliklerle dolu bu ülkeye bir yolculuğa çıktı. Başkent Pekin sokaklarını karış karış gezdi. İşte o anlar…

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