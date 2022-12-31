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İnternette yeni oyun tehlikesi! Kişisel bilgileri mi toplanıyor?

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Giriş: 31.12.2022 11:11
Son günlerde internette yeni oyun tehlikesi söz konusu. Çocukların ailelerinden habersiz kişisel bilgilerinin toplandığı iddia ediliyor. Peki bu duruma karşı neler yapılmalı?
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