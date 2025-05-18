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İmrahor Millet Bahçesi Başkentlileri bekliyor! Hizmete açıldı

İmrahor Millet Bahçesi Başkentlileri bekliyor! Hizmete açıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Giriş: 18.05.2025 12:44
TOKİ tarafından yapımı tamamlanan Ankara İmrahor Vadisi Millet Bahçesi, vatandaşların hizmetine açıldı. Millet bahçesinin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Çocuklar oynasın, büyükler çayını yudumlasın, piknik sepetini kapan gelsin. İmrahor Millet Bahçesi Başkentlileri bekliyor" ifadelerini kullandı.
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İmrahor Millet Bahçesi Başkentlileri bekliyor! Hizmete açıldı
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