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İMECE ile dünyanın her yeri anlık izlenecek! Yerli teknolojilerle donatıldı

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Giriş: 15.04.2023 15:04
Bugün uzaya fırlatılan ve Bakan Mustafa Varank tarafından yörüngesine oturduğu açıklanan İMECE uydusu ile Türkiye dünyanın her yerinden görüntü elde edebilecek. Milli imkanlarla geliştirilen İMECE; BİLSAT, RASAT ve GÖKTÜRK-2 uydularından edinilen tecrübe ile donatıldı.
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