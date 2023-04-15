İMECE ile dünyanın her yeri anlık izlenecek! Yerli teknolojilerle donatıldı

Bugün uzaya fırlatılan ve Bakan Mustafa Varank tarafından yörüngesine oturduğu açıklanan İMECE uydusu ile Türkiye dünyanın her yerinden görüntü elde edebilecek. Milli imkanlarla geliştirilen İMECE; BİLSAT, RASAT ve GÖKTÜRK-2 uydularından edinilen tecrübe ile donatıldı.