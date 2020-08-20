İlk “Kriminal laboratuvar” hizmete hazır! Suç unsurlarının analizi daha hızlı yapılacak

Son dakika haberi... Ticaret Bakanlığı’nın yasa dışı girişimlere karşı daha etkin mücadele edebilmek için hazırladığı ilk kriminal laboratuvar Ankara’da hizmete girdi. Açılan laboratuvar sayesinde suç unsurlarının analizi daha hızlı yapılacak. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu, canlı yayında detayları aktardı. Kriminal Laboratuvar müdürü Kılınç Özdinç, hizmete giren laboratuvarda uyuşturucu maddelerin nasıl analiz edildiğini hangi aşamalardan geçtiğini anlattı.

Son dakika haberi... Ticaret Bakanlığı'nın yasa dışı girişimlere karşı daha etkin mücadele edebilmek için hazırladığı ilk kriminal laboratuvar Ankara'da hizmete girdi. Açılan laboratuvar sayesinde suç unsurlarının analizi daha hızlı yapılacak. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu, canlı yayında detayları aktardı.

Kriminal Laboratuvar müdürü Kılınç Özdinç, hizmete giren laboratuvarda uyuşturucu maddelerin nasıl analiz edildiğini hangi aşamalardan geçtiğini anlattı.