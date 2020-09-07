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İlginç kaza! Şans eseri görüntüledi

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Giriş: 07.09.2020 10:59
Güncelleme:07.09.2020 14:38
Arnavutköy'de yol yapım çalışması devam eden ve henüz trafiğe açılmamış yolda giden hafif ticari aracın sürücüsü kum yığınına çarptı. Kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saat 20.30 sıralarında Arnavutköy Tayakadın yolunda meydana geldi. Yol yapım çalışması devam eden ve henüz trafiğe açılmamış yolda giden hafif ticari aracın sürücüsü kum yığına çarptı.

O anlar bir başka sürücü tarafından cep telefonu kamarası ile kaydedildi. Kaza anını görüntüleyen araç sürücüsü ve araçta bulunan diğer kişilerin şaşırdığı, araç sürücüsünün daha sonra "Bir şey olmaz" dediği görüntülere yansıdı

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