03 Ekim 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları İlber Ortaylı'nın kızı kalp krizi iddialarını yalanladı
İlber Ortaylı’nın kızı kalp krizi iddialarını yalanladı

İlber Ortaylı'nın kızı kalp krizi iddialarını yalanladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.10.2025 01:52
Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın kalp krizi geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığı iddiasıyla çeşitli sosyal medya hesaplarında ve haber sayfalarında gündeme düşen iddia, Ortaylı'nın kızı Tuna Ortaylı Kazıcı tarafından sosyal medya paylaşımıyla yalanlandı. Kazıcı yaptığı paylaşımda babasının ufak bir rahatsızlık sebebiyle, kontrol amaçlı hastaneye yattığını ancak kalp krizi geçirmediğini söyledi. Açıklamanın tamamı şu şekilde yapıldı. "Babam kalp krizi geçirmedi, yoğun bakımda da değil, ufak bir rahatsızlık sebebiyle, kontrol amaçlı hastaneye yattı hepsi bu. Şu anda gece 12:00 ve hastanedeyiz, ilginiz ve endişeleriniz için yürekten teşekkür ederiz ama hastane odasında susmayan telefonlarla dinlenmekte olan bir hastanın uykusunu bölüyorsunuz."
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İlber Ortaylı’nın kızı kalp krizi iddialarını yalanladı
Bitlis’te Şişkin Ay gökyüzünü süsledi
Bitlis’te "Şişkin Ay" gökyüzünü süsledi
İlber Ortaylı’nın kızı kalp krizi iddialarını yalanladı
İlber Ortaylı'nın kızı kalp krizi iddialarını yalanladı
Edirne’de minibüs eve girdi
Edirne'de minibüs eve girdi
Putin’den Trump’ın Gazze planına şaşırtan destek!
Putin’den Trump’ın Gazze planına şaşırtan destek!
Çiftçiden bahçesini talan eden domuza tebessüm ettiren tepki
Çiftçiden bahçesini talan eden domuza tebessüm ettiren tepki
Marinette Gazze yolunda!
Marinette Gazze yolunda!
Fatih’te bir evin tavanları deprem nedeniyle çöktü
Fatih’te bir evin tavanları deprem nedeniyle çöktü
Tahliye olan Güran’lar cezaevinden çıktı!
Tahliye olan Güran'lar cezaevinden çıktı!
Araç paramparça oldu, sürücü ölümden döndü
Araç paramparça oldu, sürücü ölümden döndü
Fabrikada çalışan 14 işçi dumandan zehirlendi
Fabrikada çalışan 14 işçi dumandan zehirlendi
Evlat nöbetindeki annelerin umutlu bekleyişi sürüyor
Evlat nöbetindeki annelerin umutlu bekleyişi sürüyor
Siverek’te Sumud Filosuna destek konvoyu
Siverek’te "Sumud Filosu"na destek konvoyu
Daha Fazla Video Göster