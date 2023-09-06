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İkitelli'de sel felaketi! Mobilyacılar sitesi sular altında! Maddi hasar çok büyük

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Giriş: 06.09.2023 09:18
İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle İkitelli'de bulunan mobilyacılar sitesini su bastı. Kısa sürede oluşan sele kapılan araçlar mağazalara girerken, mobilyalar tanınmaz hale geldi.
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