06 Eylül 2023, Çarşamba
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İkitelli'de sel felaketi! Mobilyacılar sitesi sular altında! Maddi hasar çok büyük
İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle İkitelli'de bulunan mobilyacılar sitesini su bastı. Kısa sürede oluşan sele kapılan araçlar mağazalara girerken, mobilyalar tanınmaz hale geldi.