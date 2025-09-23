23 Eylül 2025, Salı

İç Anadolu'nun en büyük mozaik yapısında mezarlar bulundu
İç Anadolu'nun en büyük mozaik yapısında mezarlar bulundu

İç Anadolu'nun en büyük mozaik yapısında mezarlar bulundu

Giriş: 23.09.2025 12:30
Kayseri'nin İncesu ilçesi'ne bağlı Örenşehir Mahallesi’nde kazı çalışmaları devam eden ve İç Anadolu’nun en büyük mozaik yapısının yer aldığı bölgede Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı Memduh Büyükkılıç ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Şükrü Dursun İncelemelerde bulundu. Bu yılki yapılan kazılarda mezarların bulunduğu alanla ilgili açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç; "Burada yapılan çalışmalarda bizleri heyecanlandıran; sanki bugün yapılmış gibi kaliteli mozaiklerin ortaya çıkmış olması" dedi.
