İbrahim Tatlıses’in filmleri aratmayan hikayesi | NOSTALJİ

Sesiyle şarkılarıyla filmleri ile 7'den 70'e herkesin sevgilisi oldu. Şarkıları milyonları peşinden sürükledi. Bir inşaatta başlayan ve "İmparator" lakabı alarak Türk müziğine damga vuran İbrahim Tatlıses'i biraz daha yakından tanıyacağız şimdi...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN