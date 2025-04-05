İBB’deki rüşvet çarkı! Capacity AVM’nin avukatı rüşvet için nasıl zorlandıklarını anlattı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında iddianame bekleniyor. Soruşturmada yeni bir tanık ifadesine ulaşıldı. Konuşan isim Bakırköy'de çatısı yüzünden rüşvet istenen alışveriş merkezinin avukatı. İBB yönetiminin ruhsatlandırma için 5 milyon EURO rüşvet talebi olduğu öne sürülüyordu. Avukat Mehmet Asım İpekçioğlu da ifadesinde rüşvet vermeleri için nasıl zorlandıklarını anlattı.

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