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İBB’deki rüşvet çarkı! Capacity AVM’nin avukatı rüşvet için nasıl zorlandıklarını anlattı

İBB’deki rüşvet çarkı! Capacity AVM’nin avukatı rüşvet için nasıl zorlandıklarını anlattı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.04.2025 11:05
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında iddianame bekleniyor. Soruşturmada yeni bir tanık ifadesine ulaşıldı. Konuşan isim Bakırköy'de çatısı yüzünden rüşvet istenen alışveriş merkezinin avukatı. İBB yönetiminin ruhsatlandırma için 5 milyon EURO rüşvet talebi olduğu öne sürülüyordu. Avukat Mehmet Asım İpekçioğlu da ifadesinde rüşvet vermeleri için nasıl zorlandıklarını anlattı.
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İBB’deki rüşvet çarkı! Capacity AVM’nin avukatı rüşvet için nasıl zorlandıklarını anlattı
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