05 Nisan 2025, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
İBB’deki rüşvet çarkı! Capacity AVM’nin avukatı rüşvet için nasıl zorlandıklarını anlattı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında iddianame bekleniyor. Soruşturmada yeni bir tanık ifadesine ulaşıldı. Konuşan isim Bakırköy'de çatısı yüzünden rüşvet istenen alışveriş merkezinin avukatı. İBB yönetiminin ruhsatlandırma için 5 milyon EURO rüşvet talebi olduğu öne sürülüyordu. Avukat Mehmet Asım İpekçioğlu da ifadesinde rüşvet vermeleri için nasıl zorlandıklarını anlattı.