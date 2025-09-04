04 Eylül 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Husumetlisinin silahlı saldırısına uğrayan adam yaralandı
Husumetlisinin silahlı saldırısına uğrayan adam yaralandı

Husumetlisinin silahlı saldırısına uğrayan adam yaralandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.09.2025 01:11
Olay, akşam saatlerinde İstanbul Bahçelievler Kocasinan Merkez Mahallesi Şehit Zaim Fırat Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, zabıta ekiplerine bağlı olduğu öğrenilen bir adam sokak üzerinde husumetlisi ile karşılaştı. Taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle şahıs, husumetlisi olduğu zabıtayı silahla vurdu. Olay sonrası şüpheli kendi geldiği ticari taksi ile kaçarken, yaralı kanları içinde yere yığıldı. İhbar üzerine sokağa polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, güvenlik şeridi ile sokağı kapatırken olay yeri inceleme ekipleri konuyla ilgili çalışma yaptı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Husumetlisinin silahlı saldırısına uğrayan adam yaralandı
Sapanca Gölü’nde tarihi kuraklık alarmı
Sapanca Gölü’nde tarihi kuraklık alarmı
Pul biber içine zulalanmış eroin ele geçirildi
Pul biber içine zulalanmış eroin ele geçirildi
Kasapta akıl almaz düzenek: Bozuk etleri vatandaşa yedirmiş
Kasapta akıl almaz düzenek: Bozuk etleri vatandaşa yedirmiş
Amasya’da otomobil bariyere çarptı!
Amasya'da otomobil bariyere çarptı!
Husumetlisinin silahlı saldırısına uğrayan adam yaralandı
Husumetlisinin silahlı saldırısına uğrayan adam yaralandı
Elektrikli valizle yolculuk yaptı
Elektrikli valizle yolculuk yaptı
Marmaris’te jet-ski ve tur teknesi çarpıştı
Marmaris'te jet-ski ve tur teknesi çarpıştı
Tekstil deposunda ve fabrikada yangın
Tekstil deposunda ve fabrikada yangın
’Ayı Okan’ taburcu oldu!!
'Ayı Okan' taburcu oldu!!
Bungalovdaki gizli kamera skandalında gelişme
Bungalovdaki gizli kamera skandalında gelişme
32 bin kişinin içme suyu ihtiyacı giderilecek
32 bin kişinin içme suyu ihtiyacı giderilecek
Söke’deki yangını söndürme çalışmaları sürüyor
Söke'deki yangını söndürme çalışmaları sürüyor
Daha Fazla Video Göster