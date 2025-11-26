Husumetli iki aile sokak ortasında birbirine girdi: Silah sesleri mahalleyi ayağa kaldırdı

Merkez Cumhuriyet Mahallesi Orhun Sokak'ta, aralarında daha önce husumet bulunan iki aile yeniden karşı karşıya geldi. Sokak üzerinde başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada taraflar yanlarına aldıkları değnek, balta, çekiç ve parke taşlarıyla birbirlerine saldırdı. Şiddetin artması üzerine aile bireyleri bu kez silah kullandı. Silah sesleri mahallede paniğe neden olurken, olayı kontrol altına almaya çalışan polis ekipleri havaya uyarı ateşi açtı. Silah kullanan bazı şahısların ara sokaklara kaçarak kayıplara karıştığı iddia edildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN