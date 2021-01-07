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Hurdacıların demir savaşı

İHA
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Giriş: 07.01.2021 20:01
İzmir’de, yıkılan binanın enkazında demirleri paylaşamayan iki hurdacı grup, taş ve sopalarla birbirine girdi. Güvenlik kameralarına yansıyan kavga anları, adeta meydan muharebesini andırdı.

İzmir'de, 30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen depremde Bornova ilçesi Ankara Caddesi üzerindeki bir bina ağır hasar aldı ve kararın ardından yıkıldı. Enkaz başında ise demirleri toplamak isteyen hurdacılar arasında anlaşmazlık çıktı. Hurdacılar arasındaki tartışma biranda kavgaya dönüştü. Demirleri kimin toplayacağı konusunda anlaşamayan hurdacılar, taş ve sopalarla birbirlerine saldırdı.

Kavgada 2 kişi kafasından taşla yaralandı, çevrede park halinde bulunan 5 araç ise atılan taşlarla hasar aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kavgayı güçlükle sonlandırdı.

Olayın ardından kavganın yeni güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde birbirlerine taş ve sopalarla saldıran grubun kavgası, adeta meydan muharebesini andırdı.

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