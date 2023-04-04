Hülya Koçyiğit kanserle mücadelesini anlattı: İsyanım cezalandırıldı

Her yaştan insanı kanser konusunda bilinçlendirmeyi hedefleyen 'Korkmuyorum, Farkındayım' etkinliğinde konuşan Hülya Koçyiğit, tedavi sürecinde verdiği mücadeleyi anlattı. Kızı meme kanseri, kendisi ise akciğer kanseriyle mücadele eden Koçyiğit, ailecek verdikleri savaşı tek tek anlattı. Kendi hastalığını kızının hastalığından daha kolay kabullendiğini belirten usta oyuncu, " O dönemde, 'neden evladıma, neden bana değil' diye isyanlar ettim. 3 yıl sonra ben de kanser oldum. İsyanımın cezalandırıldığını düşünüyorum. Ama evladımın kanser olması benim için çok daha ağırdı" dedi.