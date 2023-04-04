04 Nisan 2023, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Hülya Koçyiğit kanserle mücadelesini anlattı: İsyanım cezalandırıldı
Her yaştan insanı kanser konusunda bilinçlendirmeyi hedefleyen 'Korkmuyorum, Farkındayım' etkinliğinde konuşan Hülya Koçyiğit, tedavi sürecinde verdiği mücadeleyi anlattı. Kızı meme kanseri, kendisi ise akciğer kanseriyle mücadele eden Koçyiğit, ailecek verdikleri savaşı tek tek anlattı. Kendi hastalığını kızının hastalığından daha kolay kabullendiğini belirten usta oyuncu, " O dönemde, 'neden evladıma, neden bana değil' diye isyanlar ettim. 3 yıl sonra ben de kanser oldum. İsyanımın cezalandırıldığını düşünüyorum. Ama evladımın kanser olması benim için çok daha ağırdı" dedi.