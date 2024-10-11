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Hız tutkusu pahalıya patladı! Hem para cezası hem de aracı trafikten men edildi

Hız tutkusu pahalıya patladı! Hem para cezası hem de aracı trafikten men edildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 11.10.2024 18:41
Sivas'ta, sosyal medya hesapları üzerinden Erzincan Çevre Yolu üzerinde tehlikeli yarış videoları paylaşılması polis ekiplerini alarma geçirdi. Trafik güvenliğini tehlikeye sokan araçların tespitine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda yarış yapan bir sürücü tespit edildi. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince, yarış yaptığı belirlenen sürücüye 18 bin 285 TL para cezası kesildi. Otomobil ise trafikten men edilirken sürücü hakkında ise yasal işlem başlatıldı.
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