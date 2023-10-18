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Heybeliada’da 'atlara işkence' iddiası hayvanseverleri harekete geçirdi

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Giriş: 18.10.2023 14:27
Heybeliada'da atlara işkence yapıldığı iddiası hayvanseverleri harekete geçirdi. Büyükada’daki İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin İspark At Ahırlarına giden vatandaşlar duruma tepki gösterdi.
Heybeliada’da ’atlara işkence’ iddiası
Heybeliada’da 'atlara işkence' iddiası
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