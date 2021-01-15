15 Ocak 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları HES kodu şartı 4 gün uzatıldı! Son tarih ne zaman?

HES kodu şartı 4 gün uzatıldı! Son tarih ne zaman?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.01.2021 12:31
Güncelleme:15.01.2021 13:28
Son dakika haberi...İstanbul'da toplu taşımada HES kodu kullanma zorunluluğu uygulaması 19 Ocak'a kadar uzatıldı. A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek ayrıntıları aktardı.

Son dakika haberi...İstanbul'da toplu taşımada HES kodu kullanma zorunluluğu uygulaması 19 Ocak'a kadar uzatıldı. A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek ayrıntıları aktardı.

İstanbulkart HES kodu güncellemesi nasıl yapılıyor? Milyonlarca İstanbullu toplu taşımaya alınmayacak İSTANBULKART HES KODU GÜNCELLEMESİ NASIL YAPILIYOR? MİLYONLARCA İSTANBULLU TOPLU TAŞIMAYA ALINMAYACAK
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
HES kodu şartı 4 gün uzatıldı
HES kodu şartı 4 gün uzatıldı
Otoparkı yapmayı unuttu
Otoparkı yapmayı unuttu
Dalgalardan son anda kaçtılar
Dalgalardan son anda kaçtılar
Türkiye'de aşı sıralaması nasıl olacak?
Türkiye'de aşı sıralaması nasıl olacak?
Zonguldak-İstanbul karayolunda yolcu otobüsü devrildi
Zonguldak-İstanbul karayolunda yolcu otobüsü devrildi
6.2 büyüklüğündeki depremin şiddeti kamerada
6.2 büyüklüğündeki depremin şiddeti kamerada
Dağlara kar yağınca şehre indiler
Dağlara kar yağınca şehre indiler
Yerleşim yeri olarak kullanılıyordu! Şanlıurfa'da keşfedildi
Yerleşim yeri olarak kullanılıyordu! Şanlıurfa'da keşfedildi
Bu numaraya kanmayın!
Bu numaraya kanmayın!
Paslı demir yer misiniz?
Paslı demir yer misiniz?
Buzlu yolda kayıp köprüden uçtu
Buzlu yolda kayıp köprüden uçtu
Kayak merkezine çığ düştü
Kayak merkezine çığ düştü
Daha Fazla Video Göster