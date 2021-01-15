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HES kodu şartı 4 gün uzatıldı! Son tarih ne zaman?
Son dakika haberi...İstanbul'da toplu taşımada HES kodu kullanma zorunluluğu uygulaması 19 Ocak'a kadar uzatıldı. A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek ayrıntıları aktardı.
Son dakika haberi...İstanbul'da toplu taşımada HES kodu kullanma zorunluluğu uygulaması 19 Ocak'a kadar uzatıldı. A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek ayrıntıları aktardı.