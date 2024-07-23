Hedefi şaşıran pehlivan seyirciyi yere serdi! Nefes kesen mücadele kahkahayla bitti

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde Şimşir Bayramı'nda güreşen iki güreşçiden biri yanlışlıkla rakibi sandığı izleyiciyi yere serdi. İşte o güldüren anlar...

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