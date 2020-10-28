HDP binalarından dağa uzanan yol! Eski PKK'lı A Haber'e konuştu

Çocuk yaşta kandırılıp dağa çıkan eski PKK örgütü üyesi, kaçmak için uzun yıllar mücadele etti. 6 ay önce ailesine kavuşan genç, örgütün bugüne kadar bilinmeyen iç yüzünü A Haber'e anlattı. Gençler nasıl kandırılıp dağa çıkarılıyor? PKK iş birlikçileri nasıl para kaznıyor? Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.

Çocuk yaşta kandırılıp dağa çıkan eski PKK örgütü üyesi, kaçmak için uzun yıllar mücadele etti. 6 ay önce ailesine kavuşan genç, örgütün bugüne kadar bilinmeyen iç yüzünü A Haber'e anlattı. Gençler nasıl kandırılıp dağa çıkarılıyor? PKK iş birlikçileri nasıl para kaznıyor? Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.

Önce can güvenliğini sağlamak için fanatik bir PKK'lı gibi davrandı. Bir yolunu bulup ailesiyle irtibata geçince, istihbarat birimleri onunla temas sağladı. İki buçuk ay süren planlı bir operasyonla örgütün elinden kurtarıldı.

Şırnak'ta geçen çocukluk yıllarında PKK'nın tuzağına düşen genç, HDP il binasına girdikten sonra, kendini dağda buldu.

EĞİTİM ADI ALTINDA İŞKENCE

Teslim olan genç, örgüte ilk katılım sağlayanların eğitim adı altında işkence sürecinden geçirildiğini anlattı. Dağa kaçırılan çocukların yaşadıklarını unutamadığını anlatan genç eli kanlı örgütten ayrılmak isteyenlerin hapishanelerde cezalandırıldığını söyledi.

PKK İŞ BİRLİKÇİLERİ NASIL PARA KAZANIYOR?

Suriye ve Kuzey Irak'tan kaçmaya çalışan örgüt üyeleri de PKK'nın kirli tuzaklarına düşüyor. PKK kendilerine eleman sağlayan işbirlikçilerine de yüklü miktarda ödeme yapıyor.

Dağda geçen kabus dolu günlerini unutmayan genç şimdi özgürce yaşadığı her gününe şükrediyor.

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