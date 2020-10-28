28 Ekim 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları HDP binalarından dağa uzanan yol! Eski PKK'lı A Haber'e konuştu

HDP binalarından dağa uzanan yol! Eski PKK'lı A Haber'e konuştu

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.10.2020 09:46
Güncelleme:28.10.2020 09:48
Çocuk yaşta kandırılıp dağa çıkan eski PKK örgütü üyesi, kaçmak için uzun yıllar mücadele etti. 6 ay önce ailesine kavuşan genç, örgütün bugüne kadar bilinmeyen iç yüzünü A Haber'e anlattı. Gençler nasıl kandırılıp dağa çıkarılıyor? PKK iş birlikçileri nasıl para kaznıyor? Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.

Çocuk yaşta kandırılıp dağa çıkan eski PKK örgütü üyesi, kaçmak için uzun yıllar mücadele etti. 6 ay önce ailesine kavuşan genç, örgütün bugüne kadar bilinmeyen iç yüzünü A Haber'e anlattı. Gençler nasıl kandırılıp dağa çıkarılıyor? PKK iş birlikçileri nasıl para kaznıyor? Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.

Önce can güvenliğini sağlamak için fanatik bir PKK'lı gibi davrandı. Bir yolunu bulup ailesiyle irtibata geçince, istihbarat birimleri onunla temas sağladı. İki buçuk ay süren planlı bir operasyonla örgütün elinden kurtarıldı.

Şırnak'ta geçen çocukluk yıllarında PKK'nın tuzağına düşen genç, HDP il binasına girdikten sonra, kendini dağda buldu.

EĞİTİM ADI ALTINDA İŞKENCE

Teslim olan genç, örgüte ilk katılım sağlayanların eğitim adı altında işkence sürecinden geçirildiğini anlattı. Dağa kaçırılan çocukların yaşadıklarını unutamadığını anlatan genç eli kanlı örgütten ayrılmak isteyenlerin hapishanelerde cezalandırıldığını söyledi.

PKK İŞ BİRLİKÇİLERİ NASIL PARA KAZANIYOR?

Suriye ve Kuzey Irak'tan kaçmaya çalışan örgüt üyeleri de PKK'nın kirli tuzaklarına düşüyor. PKK kendilerine eleman sağlayan işbirlikçilerine de yüklü miktarda ödeme yapıyor.

Dağda geçen kabus dolu günlerini unutmayan genç şimdi özgürce yaşadığı her gününe şükrediyor.

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)

PKK itirafçısı her şeyi tek tek anlattı: HDPli belediyeler örgütün beyni PKK İTİRAFÇISI HER ŞEYİ TEK TEK ANLATTI: HDP'Lİ BELEDİYELER ÖRGÜTÜN BEYNİ
HDP ve PKK’nın devletçilik oyunu ve çocuk kaçırma sorumlusu deşifre oldu! HDP VE PKK'NIN DEVLETÇİLİK OYUNU VE ÇOCUK KAÇIRMA SORUMLUSU DEŞİFRE OLDU!

Eski PKK'lı A Haber'e konuştu
Eski PKK'lı A Haber'e konuştu
Ankara'da korkutan patlama! Çok sayıda sağlık ekibi gönderildi
Ankara'da korkutan patlama! Çok sayıda sağlık ekibi gönderildi
Son dakika: Ankara Sincan'da feci kaza!
Son dakika: Ankara Sincan'da feci kaza!
Kar soğukları mı geliyor?
Kar soğukları mı geliyor?
Rengi değişen doktorun son hali hayrete düşürdü
Rengi değişen doktorun son hali hayrete düşürdü
Savaşın çocuğu Muhammed artık yürüyecek
Savaşın çocuğu Muhammed artık yürüyecek
Öyle bir şey avladı ki... Bakın ne yaptı?
Öyle bir şey avladı ki... Bakın ne yaptı?
İstanbul Ataşehir'de koronavirüs denetimi
İstanbul Ataşehir'de koronavirüs denetimi
Ceza öncesi son uyarı! İstanbul’da üst düzey denetim
Ceza öncesi son uyarı! İstanbul’da üst düzey denetim
Festivalde korkunç anlar! 2 yaşındaki çocuğu...
Festivalde korkunç anlar! 2 yaşındaki çocuğu...
Osman Durmuş için TBMM'de tören
Osman Durmuş için TBMM'de tören
ABD - Almanya yapımı aşı denendi
ABD - Almanya yapımı aşı denendi
Daha Fazla Video Göster