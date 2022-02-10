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Videolar Yaşam Videoları Hazine avcısı parkenin altındaki hazineyi buldu! Hazine avcısı kendisinden yarım isteyen ailenin gizli hazinesini buldu! Hazine avcısı izle!

Hazine avcısı parkenin altındaki hazineyi buldu! Hazine avcısı kendisinden yarım isteyen ailenin gizli hazinesini buldu! Hazine avcısı izle!

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.02.2022 08:55
ABD'de evini satmaya karar veren bir aile, büyükbabalarının sakladığı paraları bulmak için kolları sıvadı. Tüm aramalara rağmen evde parayı bulamayan aile "Hazine avcısı" lakaplı bir kişiden yardım aldı. Hazine avcısı, parayı evin parkelerinin altında bulurken, aile üyeleri dolarları sayarken yoruldu.
Hazine avcısı parkenin altındaki hazineyi buldu!
Hazine avcısı parkenin altındaki hazineyi buldu!
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