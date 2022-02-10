10 Şubat 2022, Perşembe
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Hazine avcısı parkenin altındaki hazineyi buldu! Hazine avcısı kendisinden yarım isteyen ailenin gizli hazinesini buldu! Hazine avcısı izle!
ABD'de evini satmaya karar veren bir aile, büyükbabalarının sakladığı paraları bulmak için kolları sıvadı. Tüm aramalara rağmen evde parayı bulamayan aile "Hazine avcısı" lakaplı bir kişiden yardım aldı. Hazine avcısı, parayı evin parkelerinin altında bulurken, aile üyeleri dolarları sayarken yoruldu.