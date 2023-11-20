20 Kasım 2023, Pazartesi
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Hayvanat bahçesinde vahşet! Aslan birden saldırdı...
Güney Afrika'da bir doğal yaşam parkındaki aslan, kafesine giren parkın sahibine ziyaretçilerin gözleri önünde saldırdı. Ziyaretçiler tarafından kaydedilen görüntülerde vahşi aslanın yaşlı adamı yakalayıp sürüklediği görüldü.