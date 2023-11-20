20 Kasım 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Hayvanat bahçesinde vahşet! Aslan birden saldırdı...

Hayvanat bahçesinde vahşet! Aslan birden saldırdı...

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.11.2023 14:19
Güncelleme:20.11.2023 14:22
Güney Afrika'da bir doğal yaşam parkındaki aslan, kafesine giren parkın sahibine ziyaretçilerin gözleri önünde saldırdı. Ziyaretçiler tarafından kaydedilen görüntülerde vahşi aslanın yaşlı adamı yakalayıp sürüklediği görüldü.
Hayvanat bahçesinde vahşet!
Hayvanat bahçesinde vahşet!
Sel felaketi: 4 ölü
Sel felaketi: 4 ölü
O ilimizde şelale taştı
O ilimizde şelale taştı
İstanbul’da fabrika yangını
İstanbul'da fabrika yangını
15 il için turuncu, 16 il için sarı kod
15 il için turuncu, 16 il için sarı kod
Recep İvedik filmini aratmayan olay!
Recep İvedik filmini aratmayan olay!
2 çocuğun cansın bedeni bulundu
2 çocuğun cansın bedeni bulundu
Malatya’da 4,5 büyüklüğünde deprem | SON DEPREMLER
Malatya'da 4,5 büyüklüğünde deprem | SON DEPREMLER
Yeni asgari ücret... 5 bin TL Cumhuriyet İkramiyesi... Emekli ve memurun ocak zammı... İşte Kabine’nin ekonomi gündemi
Yeni asgari ücret... 5 bin TL Cumhuriyet İkramiyesi... Emekli ve memurun ocak zammı... İşte Kabine'nin ekonomi gündemi
Avukatları itirafçı oldu
Avukatları itirafçı oldu
Hangi illerde okullar tatil?
Hangi illerde okullar tatil?
2 yolcu otobüsü devrildi
2 yolcu otobüsü devrildi
Daha Fazla Video Göster