Hayrete düşüren görüntü! Hamile at sokak ortasında...

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir at, sokak ortasında doğum yaptı. Edinilen bilgiye göre, olay, Yenice Mahallesi Refah Sokak'ta meydana geldi. Sokakta bulunan bir at doğum yaptı. Dünyaya gelen tay ayağa kalkarak ilk adımlarını attı. O anlar ise saniye saniye cep telefonuyla görüntülendi. Daha sonra atın sahibi gelerek atı ve yavrusunu alıp götürdü.