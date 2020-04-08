08 Nisan 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Hayrete düşüren görüntü! Hamile at sokak ortasında...
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
08.04.2020

Hayrete düşüren görüntü! Hamile at sokak ortasında...

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir at, sokak ortasında doğum yaptı. Edinilen bilgiye göre, olay, Yenice Mahallesi Refah Sokak'ta meydana geldi. Sokakta bulunan bir at doğum yaptı. Dünyaya gelen tay ayağa kalkarak ilk adımlarını attı. O anlar ise saniye saniye cep telefonuyla görüntülendi. Daha sonra atın sahibi gelerek atı ve yavrusunu alıp götürdü.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Hayrete düşüren görüntü!
Hayrete düşüren görüntü!
Halk TV'nin yalanını A Haber çökertti
Halk TV'nin yalanını A Haber çökertti
Çin'de son durum ne?
Çin'de son durum ne?
Markete maskesiz giren ‘zorba’ kamerada!
Markete maskesiz giren ‘zorba’ kamerada!
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Salgında ölenler şehit sayılır
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Salgında ölenler şehit sayılır
Evli çift koronavirüsü birlikte yendi
Evli çift koronavirüsü birlikte yendi
Patlamanın meydana geldiği daire harabeye döndü
Patlamanın meydana geldiği daire harabeye döndü
Asyalı kadına asitli saldırı
Asyalı kadına asitli saldırı
Paten yapan çocuklar polis sirenini duyunca...
Paten yapan çocuklar polis sirenini duyunca...
Virüs nedeniyle kapatılan Kabe'den son görüntüler
Virüs nedeniyle kapatılan Kabe'den son görüntüler
32 daireli bina virüs nedeniyle karantinaya alındı
32 daireli bina virüs nedeniyle karantinaya alındı
Süper Ay salgının sonu mu?
Süper Ay salgının sonu mu?
Daha Fazla Video Göster