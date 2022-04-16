16 Nisan 2022, Cumartesi
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Haydarpaşa kazılarından tarih fışkırıyor! Helenistik dönemlerde ait mezar bulundu
Antik kaynaklarda ''körler ülkesi' olarak tanımlanan Kadıköy'ün tarihi Haydarpaşa Garı'nda 4 yıldır devam eden arkeolojik kazılar tarihe ışık tutuyor. Son olarak kazılarda Helenistik döneme ait kiremit mezar bulundu. Ayrıntıları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek aktardı.