Haydarpaşa kazılarından tarih fışkırıyor! Helenistik dönemlerde ait mezar bulundu

Antik kaynaklarda ''körler ülkesi' olarak tanımlanan Kadıköy'ün tarihi Haydarpaşa Garı'nda 4 yıldır devam eden arkeolojik kazılar tarihe ışık tutuyor. Son olarak kazılarda Helenistik döneme ait kiremit mezar bulundu. Ayrıntıları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek aktardı.

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