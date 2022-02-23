Haydar Dümen’in 100 milyonluk mirası nerede? 'Gül Dümen’in işi çok zor'

92 yaşında kovid-19 (koronavirüs) sebebiyle yaşamını yitiren Haydar Dümen mirası ile bugünlerde konuşuluyor. Gayrimenkul zengini olduğu gün yüzüne çıkan Haydar Dümen'in mirası eşi yerine hiç tanımadığı insanlara geçti. Haydar Dümen'in eşi Gül Dümen eşinden kalan mirasın peşine düştü fakat protokol yoksa işi çok zor. İşte Haydar Dümen'in mirası haberinin detayları…