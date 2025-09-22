Hayatını doğuştan engelli kızına adadı

Muğla'nın Milas ilçesinde yaşayan bedensel engelli 59 yaşındaki Fatma Burnak yaşamını 88 yaşındaki annesinin bakımı ile sürdürüyor. Anne ve kızı zorluklara rağmen yaşama azmini hiç kaybetmedi. A Haber ekibi de o aileye konuk oldu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN