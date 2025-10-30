Havalar soğudu sobaya rağbet arttı

Kayseri'de özellikle akşam saatlerinde soğuyan havalarla beraber sobacılarda yoğunluk yaşanıyor. Kentte soba satışı yapan Mustafa Emre Karabaşoğlu, soba trendin peletliler olduğunu söyleyerek, "Havalar soğudu, soba satışları başladı, bizim sezonumuz geldi. Son 2-3 yıldır pelet soba satışları aktif ve fazla. Pelet sobalara kullanımı kolay ve temiz enerji diyebiliriz Hava kirliliği yapmaz. Soba ve baca temizliği konusunda aktif ve daha çok tercih ediliyor. Pelet sobalardan sonra, dökümden üretilen ve ağırlıklı olarak odun ile kömür yaktığımız sobalar geliyor. En son da bildiğimiz klasik kömür sobaları tercih edilmekte. Geçtiğimiz yıla göre fiyatlar aşırı zamlanmadı. Geçen yıla kıyasla üreticilerimizden gelen yüzde 10’luk bir zam var. Fiyatlar ortalama olarak 2 bin 500 TL’den başlıyor, 80-100 bin TL’ye kadar farklı modellerimiz var" dedi.

