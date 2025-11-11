Hatay’da yıldırımın düşme anı kamerada

Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısında bulunduğu Doğu Akdeniz’de yağış akşam saatlerinde etkili oldu. İskenderun’da akşam saatlerinde etkili olan yağış sırasında gökyüzünü bir anda aydınlatan yıldırım, büyük bir gürültüyle düştü.. O anları kayda alan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, yıldırımın düşmesiyle birlikte güçlü bir patlama sesi duyuldu. Olayda herhangi bir yaralanma ya da maddi hasar yaşanmazken, kısa süreli panik meydana geldi.

