11 Kasım 2025, Salı

Hatay'da yıldırımın düşme anı kamerada

Hatay’da yıldırımın düşme anı kamerada

Giriş: 11.11.2025 19:40
Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısında bulunduğu Doğu Akdeniz’de yağış akşam saatlerinde etkili oldu. İskenderun’da akşam saatlerinde etkili olan yağış sırasında gökyüzünü bir anda aydınlatan yıldırım, büyük bir gürültüyle düştü.. O anları kayda alan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, yıldırımın düşmesiyle birlikte güçlü bir patlama sesi duyuldu. Olayda herhangi bir yaralanma ya da maddi hasar yaşanmazken, kısa süreli panik meydana geldi.
