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Son dakika: Hatay Arsuz'da ormanı yakan şahıs suçüstü yakalandı

Son dakika haberine göre Hatay İskenderun, Arsuz’da 4 farklı noktada ormanı yakan şahıs yakalandı. ise yangın söndürme ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.09.2020 Güncelleme Tarihi: 24.09.2020
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Son dakika: Hatay Arsuz'da ormanı yakan şahıs suçüstü yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesi Arsuz bölgesinde bugün 12:50 itibarıyla 4 farklı noktada orman yangını çıkmış ve yangına 2 helikopter, 15 arazöz, 3 ilk müdahale aracı ve 1 dozer ile vakit geçirilmeden müdahale edilmiştir.


Kısa süre içerisinde yangın kontrol altına alınmış ve 4 farklı noktada yangını çıkaran şahıs ise yakalanmıştır. Yakalanan Fatih M. nin daha önceden devlet malına zarar vermekten sabıkası olduğu belirlenmiştir. Olayla ilgi güvenlik güçlerinin tahkikatı devam etmektedir.

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