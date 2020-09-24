Son dakika: Hatay Arsuz'da ormanı yakan şahıs suçüstü yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesi Arsuz bölgesinde bugün 12:50 itibarıyla 4 farklı noktada orman yangını çıkmış ve yangına 2 helikopter, 15 arazöz, 3 ilk müdahale aracı ve 1 dozer ile vakit geçirilmeden müdahale edilmiştir.





Kısa süre içerisinde yangın kontrol altına alınmış ve 4 farklı noktada yangını çıkaran şahıs ise yakalanmıştır. Yakalanan Fatih M. nin daha önceden devlet malına zarar vermekten sabıkası olduğu belirlenmiştir. Olayla ilgi güvenlik güçlerinin tahkikatı devam etmektedir.