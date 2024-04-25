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Hatay’da küçük çocuğun minibüsün altında kaldığı anlar kamerada

ahaber.com.tr
İHA
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Giriş: 25.04.2024 16:20
Güncelleme:25.04.2024 16:37
Payas ilçesinde küçük bir çocuğun seyir halinde ilerleyen minibüsün altında kaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayı yara almadan atlatan küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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