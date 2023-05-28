Hatay Kırıkhan’da fırtına ve şiddetli yağış hayatı felç etti

Son dakika haberi... Deprem bölgesi Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde fırtına ve yağışlı hava etkili oldu, sokaklar suyla doldu. Bir binanın çatısı ise araçların üzerine uçtu.

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