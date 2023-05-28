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Hatay Kırıkhan’da fırtına ve şiddetli yağış hayatı felç etti

İHA
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Giriş: 28.05.2023 18:04
Son dakika haberi... Deprem bölgesi Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde fırtına ve yağışlı hava etkili oldu, sokaklar suyla doldu. Bir binanın çatısı ise araçların üzerine uçtu.
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