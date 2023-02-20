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Hangi dayanıklılık testi daha güvenli?

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Giriş: 20.02.2023 08:31
Asrın felaketi sonrası tüm Türkiye'nin yanıtını merak ettiği bir soru var: Oturduğum bina depreme dayanıklı mı, değil mi? Peki yanıtı nasıl öğreneceğiz? Karot aldırmak binaya zarar veriyor mu? İşte uzmanların kapsamlı yanıtları...
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Hangi dayanıklılık testi daha güvenli?
Hangi dayanıklılık testi daha güvenli?
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