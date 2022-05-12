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Hamile olarak bulunan tek fosil! En iyi korunmuş ihtiyozor fosili için çalışma başlatıldı

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Giriş: 12.05.2022 08:54
Güncelleme:12.05.2022 09:03
Şili'de araştırmacılar yıllar önce bulunan hamile ihtiyozor fosili için çalışma başlattı. Bugüne kadarki en iyi korunmuş kalıntı olduğu belirtilen 4 metrelik fosil, 5 blok halinde çıkarılacak.
Hamile olarak bulundu! En iyi... HAMİLE OLARAK BULUNDU! EN İYİ...

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