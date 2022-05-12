12 Mayıs 2022, Perşembe
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Hamile olarak bulunan tek fosil! En iyi korunmuş ihtiyozor fosili için çalışma başlatıldı
Şili'de araştırmacılar yıllar önce bulunan hamile ihtiyozor fosili için çalışma başlattı. Bugüne kadarki en iyi korunmuş kalıntı olduğu belirtilen 4 metrelik fosil, 5 blok halinde çıkarılacak.