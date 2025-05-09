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Halk otobüsüne çarpan otomobildeki çifti ölüm ayırdı! Kaza kamerada

Halk otobüsüne çarpan otomobildeki çifti ölüm ayırdı! Kaza kamerada

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 09.05.2025 23:11
Kaza, öğle saatlerinde Abdulhamit Han Mahallesi'nde meydana geldi. Sertaç Kaya yönetimindeki otomobil, seyir halindeki halk otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Sertaç Kaya ağır yararlanırken, araçta bulunan eşi Şeyda Kaya ise kaza yerinde yaşamını yitirdi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Sertaç Kaya Şehir Hastanesi'ne sevk edilirken, eşi Şeyda Kaya'nın cenazesi ise otopsi için Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.
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Halk otobüsüne çarpan otomobildeki çifti ölüm ayırdı! Kaza kamerada
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