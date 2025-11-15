Halit Yukay’ın ölümü! Gemi kaptanının 9 yıl hapsi istendi

Yalova'dan 4 Ağustos'ta 'Graywolf' isimli teknesiyle Bozcaada'ya gitmek üzere denize açılan iş adamı Halit Yukay'ın (43) ölümüyle sonuçlanan Balıkesir'in Erdek açıklarındaki kazayla ilgili soruşturma tamamlandı. Yukay'ın yatına çarptığı iddia edilen 'Arel 7' kuru yük gemisinin kaptanı Cemal Tokatlıoğlu'un 9 yıla kadar hapis cezası istendi.

