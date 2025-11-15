15 Kasım 2025, Cumartesi

Halit Yukay'ın ölümü! Gemi kaptanının 9 yıl hapsi istendi
Halit Yukay’ın ölümü! Gemi kaptanının 9 yıl hapsi istendi

Halit Yukay'ın ölümü! Gemi kaptanının 9 yıl hapsi istendi

Giriş: 15.11.2025 14:55
Yalova'dan 4 Ağustos'ta 'Graywolf' isimli teknesiyle Bozcaada'ya gitmek üzere denize açılan iş adamı Halit Yukay'ın (43) ölümüyle sonuçlanan Balıkesir'in Erdek açıklarındaki kazayla ilgili soruşturma tamamlandı. Yukay'ın yatına çarptığı iddia edilen 'Arel 7' kuru yük gemisinin kaptanı Cemal Tokatlıoğlu'un 9 yıla kadar hapis cezası istendi.
