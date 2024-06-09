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Hakkari'de korkunç olay! Tarlasına giderken iki ayının saldırısına uğradı

İHA
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Giriş: 09.06.2024 10:59
Hakkari'de yaşayan Mehmet Akdoğan tarlasına giderken korkunç bir olay yaşandı. İki ayı yalnız yakaladıkları Akdoğan'a aniden saldırdı ve yüzünü parçaladı.
Korkunç olay! İki ayı birden saldırdı KORKUNÇ OLAY! İKİ AYI BİRDEN SALDIRDI

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