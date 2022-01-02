Hakan Ural’dan yıllar sonra şaşırtan Sibel Can itirafı! Video İzle

Şimdilerde sunduğu sabah programıyla izleyici karşısına çıkan Hakan Ural, koronavirüse yakalanmış ve sevenlerini korkutmuştu. Durumunun kötüleşmesi üzerine yoğun bakıma kaldırılan ünlü isim, sonrasında sağlığına kavuştu ve ekranlara geri döndü. Bir internet sitesine konuşan Ural, eski eşi Sibel Can'la evliliğinden yaşadığı zor günlere kadar pek çok konuda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte Hakan Ural'ın Sibel Can'la ilgili şaşırtan itirafı ve açıklamaları...