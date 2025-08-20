20 Ağustos 2025, Çarşamba
Hakan Çakır cinayeti zanlılarından şok video: Başka bir kişinin kulağını kestiler
Ankara’nın Keçiören ilçesinde 10 Ağustos’ta bıçaklanarak hayatını kaybeden Hakan Çakır’ın katil zanlılarının, daha önce bir başkasının kulağını kestiği görüntüler ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşılan video büyük tepki topladı ve zanlıların şiddet geçmişini gözler önüne serdi.