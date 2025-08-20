Hakan Çakır cinayeti zanlılarından şok video: Başka bir kişinin kulağını kestiler

20 Ağustos 2025, Çarşamba

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.08.2025 19:24
Ankara’nın Keçiören ilçesinde 10 Ağustos’ta bıçaklanarak hayatını kaybeden Hakan Çakır’ın katil zanlılarının, daha önce bir başkasının kulağını kestiği görüntüler ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşılan video büyük tepki topladı ve zanlıların şiddet geçmişini gözler önüne serdi.
