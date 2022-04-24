Hadise hamile mi? Ve sonunda Hadise'den beklenen hamilelik açıklama geldi!

Yaz aylarında iş insanı Mehmet Dinçerler ile nikah masasına oturacak olan Hadise, yeniden hamilelik iddiasıyla gündeme geldi. New York tatili dönüşü nişanlısıyla el ele görüntülenen şarkıcının çantası ile karnını gizlemesi dikkatlerden kaçmadı. Geçtiğimiz günlerde imam nikahı kıydıkları ileri sürülen Hadise'nin karnını kapatarak yürüdüğü anlar hamilelik iddialarını iyice güçlendirmişti. Ve sonunda Hadise'den beklenen açıklama geldi.