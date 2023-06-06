Güney Kıbrıs'ta Türk kızına saldırı | 2 Rum tutuklandı! Türk kızı A Haber'e konuştu

Kıbrıs türkü 25 yaşındaki Asya Karaali, gittiği Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde saldırıya uğradı. Asya Karaali'yi darp eden darp eden 2 Rum tutuklandı. Lefkoşa'dan detayları A Haber muhabiri Rıza Açıkgöz aktardı.

Rıza Açıkgöz'ün Lefkoşa'dan aktardıkları şöyle:

"2003 yılında ara bölgenin açılmasıyla beraber geçişler başladı ve bugüne kadar böyle büyük bir olay yaşanmadı. Asya Karaali ile konuştum ve olayların nasıl yaşandığını anlattı.

Asya 'Her zaman yaptığımız gibi arkadaşlarımızla Güney Kıbrıs'a gittik. Ayanapa'ya gittik. Olayın yaşandığı Cuma akşamı eğlenceden sonra arabalara yürürken 3 Rum genci geldi. Bize arkadaşlık teklif edip sarılmaya çalıştılar ancak biz reddettik. Onlar bize saldırmaya çalıştı ve taciz ettiler. Onları ittirince diğer arkadaşlar bizim yardımımıza koştu. Gençler bizlerin Türk olduğunu anlayınca bizi dövdüler. Videoda görünen erken bana yumruk attı. Ben bayıldım. Bayıldıktan sonra beni Ayanapa'nın yüksek bir yerinden aşağı atmaya çalıştı. Arkadaşlarımın yardımıyla kurtuldum.' dedi.

Asya yaşadıklarından sonra Güney Kıbrıs bölgesinde şikayette bulundular. Asya, Türk tarafına geçince olayı sosyal medyadan paylaştı ve Güney Kesimi olayın ciddiyetini anladı ve harekete geçerek zanlıları tutukladı. Olayı öğrenen Ersin Tatar hemen Asya Karaali'yi arayarak geçmiş olsun dileklerini sundu ve her türlü desteği vereceklerini söyledi. Rum Kesimi de Ersin Tatar'ı arayarak konunun takipçisi olduklarını söyledi."