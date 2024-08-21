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Güneş gözlüğü alırken dikkat! Güneş gözlüğü alırken nelere dikkat edilmeli?

Güneş gözlüğü alırken dikkat! Güneş gözlüğü alırken nelere dikkat edilmeli?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.08.2024 18:49
Güneşin kendini tam olarak hissettirdiği yaz aylarında hepimizin olmazsa olmazı güneş gözlüğü. Ancak sahte güneş gözlükleri insan sağlığını tehdit ediyor. Peki güneş gözlüğü alırken nelere dikkat etmeliyiz? Detaylar haberimizde.
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Güneş gözlüğü alırken dikkat!
Güneş gözlüğü alırken dikkat!
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