Güneş gözlüğü alırken dikkat! Güneş gözlüğü alırken nelere dikkat edilmeli?

Güneşin kendini tam olarak hissettirdiği yaz aylarında hepimizin olmazsa olmazı güneş gözlüğü. Ancak sahte güneş gözlükleri insan sağlığını tehdit ediyor. Peki güneş gözlüğü alırken nelere dikkat etmeliyiz? Detaylar haberimizde.

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