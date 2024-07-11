11 Temmuz 2024, Perşembe
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Gümüşhane'nin yabani dut yaprakları ipek böceklerinin verimini arttırdı
Gümüşhane'de Prof. Dr. Selim Şen ve kadın girişimci Ayşegül Öznur Parlak tarafından yapılan çalışmada, kente özgü yabani dut ağacının yapraklarıyla beslenen ipek böceklerinin veriminin arttığı görüldü.