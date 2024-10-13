13 Ekim 2024, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Gümrük Muhafaza Ekiplerinden kaçakçılara geçit yok
Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince, Esendere Gümrük Kapısı'nda düzenlenen operasyonda 284 kilogram ağırlığında metamfetamin hidroklorür cinsi uyuşturucu, Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda yapılan operasyonda piyasa değeri yaklaşık 24 milyon Türk Lirası olan kaçak elektronik sigara, zehir tacirlerine yönelik Edirne ve İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonlarda ise 80 kilogram kokain cinsi uyuşturucu ele geçirildi.