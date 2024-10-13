Gümrük Muhafaza Ekiplerinden kaçakçılara geçit yok

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince, Esendere Gümrük Kapısı'nda düzenlenen operasyonda 284 kilogram ağırlığında metamfetamin hidroklorür cinsi uyuşturucu, Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda yapılan operasyonda piyasa değeri yaklaşık 24 milyon Türk Lirası olan kaçak elektronik sigara, zehir tacirlerine yönelik Edirne ve İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonlarda ise 80 kilogram kokain cinsi uyuşturucu ele geçirildi.